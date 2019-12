Bilecik'te Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve parti üyeleri katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, çıktıkları yolda 18 yıldır devam ettiklerini belirterek, "Bir sürü seçim geçirdik. Kimisinden istediğimiz sonuçları aldık, kimisinden tam beklediğimiz sonuçları alamadık ama 18 yıldır girdiğimiz her seçimden galip bir şekilde ayrılmayı bildik. Bunların tamamı sizlerin dik duruşu ve bizlere sahip çıkmasıyla oldu. Tabi Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu buradaki en önemli etkendi. 18 yıldır dediğimiz en önemli cümlemiz yerli ve milli Türkiye dedik. 'One Minute' dedik, 'Dünya Beşten Büyüktür' dedik, onlar bize gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık darbe girişimiyle, 15 Temmuz'da askeri darbe girişimiyle, 18 Ağustos'ta ise ekonomik darbe girişimiyle cevap vermeye kalktılar ama o günden beri sayın liderimizin dik duruşu ve sizlerin desteğiyle yıkılmadık, yıkılmayacağız" ifadelerine yer verdi."2023 hedeflerine durmadan ilerliyoruz"Karabıyık, 2023 hedeflerine durmadan ilerlediklerine de değinerek, "Teşkilat olarak 2023 hedeflerine durmadan hızlı ve kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Belki daha çok üye çalışması yapacağız, belki daha çok kampanya yürüteceğiz, daha çok programlar yapacağız. Bunların hepsine ihtiyacımız var ama en önemlisi 2023'e kardeşlik içerisinde yürüyen bir AK Parti teşkilatına ihtiyacımız var inşallah bunu sizlerle sağlayacağız. Bu seçimlerde gördüğümüz üzere AK Parti'nin tek rakibi yine AK Parti. Lütfen bunu unutmayalım, kardeşliğimizi bozmayalım ve birbirimizi Allah için sevelim diyorum" dedi."AK Partinin yaptıkları çok önemli unsurlar var"AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 18 yılda yaptığı çok önemli hizmetler olduğunu ifade ederek, "AK Parti'nin eğitimde, ulaşımda, sağlıkta ve ekonomideki birçok değişiklikler bugün bizleri daha güçlü bir şekilde ve geleceğe ümitle bakmamızı sağlayan çok önemli unsurlar. Dünyanın dört bir yanında mücadele eden bir lider ve millet olarak hem içimizde hem de dışımızdaki birçok hainle karşıt fikirle, bu medeniyet yolculuğumuzu engellemek isteyen insanlarla mücadelemizde adeta bazı noktalarda savaş içerisinde olmamıza rağmen ekonomimizdeki küçük daralmaları sanki Türkiye bitmiş, büyük bir beceriksizlik var, her şey perişan olmuş gibi lanse edenlere bu havayı estirmek isteyenlere kesinlikle fırsat vermeyeceğiz" dedi.Konuşmaların ardından AK Parti Bilecik Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi. - BİLECİK