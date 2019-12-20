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Bilecik'te güvercin hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Bilecik'te 52 güvercini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:52 Bilecik'te güvercin hırsızlığı şüphelileri yakalandı
'te 52 güvercini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çarşı Mahallesi Caddesi'nde yaşayan Ş.Ç, apartman dairesinde beslediği 52 güvercinin çalındığını polise ihbar etti.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, güvercinleri sabah saatlerinde H.T, S.K. ve E.Ç'nin çaldığını tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.
Güvercinler de Ş.Ç'ye teslim edildi.

Çarşı Mahallesi, Saraycık, Bozüyük, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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