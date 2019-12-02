Haberler » Güncel » Bilecik'te haber alınamayan lise öğrencisi aranıyor - Haber

Bilecik'te haber alınamayan lise öğrencisi aranıyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 4 gündür haber alınamayan lise öğrencisi aranıyor.

02.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:54Bilecik'te haber alınamayan lise öğrencisi aranıyor
'in ilçesinde 4 gündür alınamayan lise öğrencisi aranıyor.
Alınan bilgiye göre, cuma günü okula giden Gölpazarı Köprülü Mehmet Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Gamze Tüfekci'den bir daha haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine Tüfekci'yi arama çalışması başlatan polis, Bedi köyünde ikamet eden ailesiyle görüşerek Tüfekci'nin nerelere gidebileceği konusunda bilgi aldı.
Tüfekci'den yaklaşık 3 ay önce de iki gün boyunca haber alınamadığı, daha sonra kendisinin eve geldiği öğrenildi.

Gölpazarı, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:58 Diyarbakır annelerine Şanlıurfalı kadınlardan destek ziyareti - Haber
16:58 İngiltere'den Nepal'e yürüyen 73 yaşındaki gezgin İstanbul'da yolculuğuna devam ediyor - Haber
16:58 Nevşehir'de park halindeki minibüs yandı - Haber
16:58 Erciyes Kış Turizm Merkezine TSE-ISO 10002 ve IQNet Belgesi verildi - Haber
16:58 Bolu Dağı'nda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı - Haber
16:53 Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor? - Haber
16:52 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş'ın şikayeti ne? - Haber
16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar - Haber
16:28 HDP, bilinci kapandığı iddia edilen Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek - Haber
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahsen Unakıtan'ı aradığı iddiasına yalanlama! - Haber
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara otel kiralıyor
13:10 Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim
12:20 Mesaide sosyal medyaya girmek kovulma sebebi sayıldı
09:22 Tost yaparak başladığı işte lokanta işletmecisi oldu
2.12.2019 16:59:53