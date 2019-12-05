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Bilecik'te haber alınamayan lise öğrencisi Adana'da bulundu

Bilecik'te bir haftadır haber alınamayan lise öğrencisi Adana'da bulundu.

05.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:57
'te bir haftadır alınamayan lise öğrencisi 'da bulundu.
Gölpazarı ilçesinde 28 Kasım'da okula gitmek için evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi G.T'nin (15) arama çalışmaları sırasında Adana'ya gittiği tespit edildi.
İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla kız çocuğunun bulunması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliğince özel ekip oluşturuldu.
Ekibin yaptığı araştırmayla çocuğun, merkez Yüreğir ilçesi Yalnızca Mahallesi'nde tarım işçilerinin kaldığı çadırlar bölgesindeki bir barakada olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine bölgeye giden polis, G.T'yi buldu. Kız çocuğunun yanındaki tarım işçisi Gökhan K. (31) gözaltına alındı.
Gökhan K. ile G.T'nin sosyal medya aracılığıyla tanıştığı, kız çocuğunun yaşadığı Bilecik'ten yolcu otobüsüyle Adana'ya gelerek şüpheliyle buluştuğu belirlendi.
Anne Muazzez T, kızını teslim almak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine geldi.
İşlemlerin ardından öğrenci annesiyle emniyetten ayrıldı.
Bilecik'te haber alınamayan lise öğrencisi Adana'da bulundu

Bilecik, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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