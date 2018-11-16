Bilecik'te Hayvanları Koruma Kurulu Toplandı

Bilecik
'te Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar
2. Bölge Müdürlüğü, Bilecik Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Akın Yılmaz başkanlık etti.
Mücavir alan dışında kalan sahipsiz hayvanların rehabilitasyon gerektiren durumları olduğunda müdahalede sıkıntılar yaşanması nedeniyle çözüm önerilerinin oluşturulması kararlaştırıldı.
Vali Yardımcısı Yılmaz, sokakta yaşamak zorunda olan hayvanlarla ilgili mücavir alan dışında da kurumların işbirliğinde çalışmalarına devam edeceğini ve sağlıklı bir çevrenin tüm canlılar için gerekli olduğunu ifade etti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar,Bilecik