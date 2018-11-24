Bilecik'te "Hazreti Peygamber ve Gençlik" Paneli

Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi İslami İlimler Fakültesince "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla 'Hazreti Peygamber ve Gençlik" paneli düzenlendi.
Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş
, fakültenin konferans salonunda gerçekleşen panelde yaptığı konuşmada, Hazreti Peygamber'in sünnetinin, hadislerinin ve yaşantısının sadece gençlere değil, 7'den 70'e tüm insanlığa rehber olabilecek bir örnek olduğunu ifade etti.
"Sünnet" kelimesinin kelime manasına ilişkin kısa bir değerlendirme yapan Rektör Taş, "Sünnet, geçmişte yaşanıp bitmiş bir tavır değil, günümüzde de devam eden gelenekselleşmiş bir davranış modeli. Hadis ve sünnetin Kur'an-ı Kerimin bizlere aktardığı bilgilerin uygulamaya dönmüş şekli. Bu haliyle hadislerin Kur'an-ı tamamlayan bir yönü." diye konuştu.
İl Müftüsü Necati Akkuş
ise, Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından Mevlid-i Nebi Haftası konusunun "Hazreti Peygamber ve Gençlik" olarak belirlendiğini anımsatarak, nüfusun yüzde 40'a yakınının gençlerden oluştuğunu, 25 milyonluk potansiyelin gerek din gerek vatan gerekse istikbal ve istiklal için son derece önemli olduğunu söyledi.
Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yusuf Alemdar
ise, Müslüman dünyasının içinde bulunduğu zor koşullara dikkat çekerek, şöyle konuştu:
"Bu durum bizzat Müslümanlarca çok iyi analiz edilmesi gerekir. Sünnet, şekilden, gösterişten, kılıktan ve kıyafetten ibaret değildir. Sünnet yaşayıştan, hayat tarzından ibarettir. Din, insani ilişkiler ve güzel ahlak demek. Ahlakınız ne kadar güzelse, insanlara muameleniz dürüstlüğe, doğruluğa ne kadar dayanıyorsa, sizin inancınız o kadar kemale ermiştir, o kadar doğrudur, o kadar hakka ve hakikate uygundur."
Panelde, fakültenin öğretim görevlileri Adnan Arslan
, Fatma Aydın
, Mehmet Fatih Yalçın
ve Nuran Döner, birer konuşma yaptı.
24 Kasım 2018 Cumartesi 14:09