Bilecik'te heyelan nedeniyle mezarlar çöktü

BİLECİK'te Osmanlı Devleti'nin ilk eserlerinden birisi olan imarethane ve şehitliğin bulunduğu sit alanından geçen yolda heyelan meydana geldi. Yol kenarındaki mezarlarda çökme ve kaymalar olurken, mezarlık yolu trafiğe kapatıldı. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, yeni bir mezarlık alanı belirlemeye çalıştıklarını belirterek, "Karayoluna çakılan fore kazıkların yer altı suyunu düzensizleştirdiğini ve mühendislik hesabı yapılmadan atılan dolgunun ekstra bir yükleme yaparak, heyelanı hızlandırdığını tespit ettik" dedi.

Bilecik'te şehir mezarlığı yolunda dün toprak kayması meydana geldi. Mezarlığın alt yola yakın mezarlarında çökmeler yaşanırken, mezarlar kaydı. Osmanlı Devleti'nin ilk eserlerinden biri olan imarethane ve şehitlik nedeniyle sit alanı bölgedeki heyelan nedeniyle mezarlığın girişi kapatıldı, çevresine ise uyarı levhaları yerleştirildi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, seçimlerin hemen ardından heyelanla ilgili gerekli uzmanlarla bir komisyon kurduklarını söyledi. Bölgenin sit alanı içerisinde olduğunu hatırlatan Şahin, "Biz seçilir seçilmez, kucağımızda bulduğumuz sorun Bilecik Mezarlığı oldu. Heyelan sebebiyle mezarlıkta çökmeler ve kaymalar oluşuyor. Biz hemen gerekli uzmanlarımızın eşliğinde gittik sorunu yerinde inceledik. Bir şeyin doğru çözümü, gerekçelerini önce saptamaktır. Gerekçe olarak, bizler Karayolları'nda yapılmış fore kazıkların yer altı suyunu düzensizleştirdiğini, buna ilave olarak yine en az bunun kadar önemli ölçülüp biçilmeden ve mühendislik hesabı yapılmadan yapılmış dolgunun ekstra bir yükleme yaparak heyelanı hızlandırdığını tespit ettik. Valilik talimatıyla bir komisyon kurduk. Bununla ilgili Karayolları, Kültür Bakanlığı, Çevre İl Müdürlüğü ortak bir komisyon kurduk. Bu komisyonun ilk toplantısında bölgenin bit bölgesi olması sebebiyle Anıtlar Kurulu'ndan görüş istedik. Şu anki aşamada bunu takip ediyoruz ve çözüm üretmeye çalışıyoruz. Çünkü orada mezarlıklardan daha önemli bir imarethane var. Her ne kadar dört duvar ve ayakta zor duran bir yapı gibi görünse de bizim tarihimiz açısından çok önemli bir eserdir. Çünkü Osmanlı göçebe yaşam tarzından yerleşik yaşam tarzına geçişinin ilk yapılarından biridir. Biz sit bölgesinde herhangi bir makine çalıştıramayız. Anıtlar Kurulu'nun bu konuda bize vereceği belgeleri ve izinleri bekliyoruz. Bunları beklerken de bizler Bilecik için çok gerekli olan yeni bir mezarlık projesi araştırmalarını sonlandırmak üzereyiz. Çok yakında hem burasını kurtaracağız hem de yeni mezarlık bölgemizi de açmış olacağız" diye konuştu.

Yakınlarının mezarlarını ziyarete gelen ve heyelan nedeniyle zorluk çektiğini ifade eden Mahir Sargıl, "Yaşanan heyelan sebebiyle mezarlık ziyaretimiz çok zor oldu. Doğma büyüme buralıyım. Bütün mezarlarımız harap durumda. Buna büyüklerimizin bir çare bulması gerekmektedir. Toprak kayması sebebiyle mezarlığa gelenler zorluk çekiyor. Yola yakın tüm mezarlar bozuldu, bazıları çöktü. Mezarlarımızı ziyaret edemiyoruz" dedi.

- Bilecik

Kaynak: DHA