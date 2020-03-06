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Bilecik'te İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

Bilecik Şeyh Edebali Türbesi avlusunda yer alan tarihi Orhangazi Camisinde, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için mevlit okundu.

06.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:02
Şeyh Edebali Türbesi avlusunda yer alan tarihi Orhangazi Camisinde, 'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için mevlit okundu.
Cuma namazı öncesinde tarihi camiye gelen vatandaşlar, şehitler anısında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.
Vatandaşların ilgi gösterdiği program, toplu dua yapılmasıyla sona erdi.
Cuma namazının ardından ikram yapıldı.
Bilecik Sağlık-Sen Şubesi Başkanı Süleyman Akyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehitler için Cuma namazı öncesinde dua ettiklerini söyledi.
Şehit yakınlarına sabır dileyen Akyıldız, şöyle konuştu:
"27 Şubat'ta düzenlenen hain saldırıda şehit düşen askerlerimiz için bugün mevlit programı düzenledik. O gün canımız ve yüreğimiz yandı. Ailelerine ve Türk milletine baş sağlığı diliyoruz."
Bilecik'te İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

Şeyh Edebali, Bilecik, İdlib, Güncel

Kaynak: AA


6.03.2020 17:05:07