28.06.2019 00:23
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Bilecik'te iki grup arasında kavga: 6 yaralı

Bilecik

Bilecik'te iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Bilecik 'te iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Selbükü köyünde aralarında husumet bulunan iki grup, tartışmanın ardından kavga etti. Sopaların kullanıldığı kavgada Sadık D, Sefa D, Ali Ç, Hüseyin M. ve Mehmet M. ile Yaşar M. darp sonucu yaralandı.
Yaralılardan Sadık D, Sefa D, Ali Ç. Bilecik Devlet Hastanesine, Hüseyin M. ve Mehmet M. ile Yaşar M. ise Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: AA
kavga , Bilecik , Güncel

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