Bilecik'te İkinci İnönü Zaferi'nin 99. yıl dönümü kutlama töreni
İkinci İnönü Zaferi'nin 99. yıl dönümü dolayısıyla muharebelerin geçtiği Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tören yapıldı.
01.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:48
İkinci İnönü Zaferi'nin 99. yıl dönümü dolayısıyla muharebelerin geçtiği Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde tören yapıldı.
Akpınar köyünde yer alan şehitlikteki tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında az sayıda yetkilinin katılımı ve sosyal mesafe gözetilerek gerçekleştirildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Bozüyük Müftüsü Mustafa Topal'ın dua etmesiyle tamamlandı.
Vali Bilal Şentürk, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Şentürk, daha sonra Şehitlik Defteri'ni imzaladı.
Akpınar köyünde yer alan şehitlikteki tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında az sayıda yetkilinin katılımı ve sosyal mesafe gözetilerek gerçekleştirildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Bozüyük Müftüsü Mustafa Topal'ın dua etmesiyle tamamlandı.
Vali Bilal Şentürk, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Şentürk, daha sonra Şehitlik Defteri'ni imzaladı.
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Kaynak: AA