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Bilecik'te İl Göç Kurulu Toplantısı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında İl Göç Kurulu Toplantısı yapıldı.

30.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:32 Bilecik'te İl Göç Kurulu Toplantısı
Valisi Bilal Şentürk başkanlığında İl Göç Kurulu Toplantısı yapıldı.
Valilik Toplantı Salonu'nda, İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin San'ın bu yıl yapılan uyum faaliyetleri hakkındaki sunumunun ardından , Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı yetkilileri tarafından uyuma yönelik çalışmalarla ilgili bilgi verildi.
Alınan kararlar ve değerlendirmelerin ardından Şentürk, kentte misafir olarak bulunan sığınmacı veya göçmenlerle ilgili sosyal uyuma yönelik faaliyetlerin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.
Karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm önerileri getirmek, bunun yanında toplumun yanlış bildiği konuların da doğru bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:
"İlimizde misafir olarak kabul ettiğimiz yabancılarla ilgili emniyetten asayişe, sağlıktan eğitime kadar farklı kurumlardan değişik konularda yürütülmesi gereken faaliyetler, alınması gereken kararlar oluyor. Toplumda bize yansıyan olumsuzluklar varsa onların çözüm yollarını değerlendirmeliyiz. Bizlere sığınan insanların da bizden beklentileri var, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yabancıların toplumla uyumu konusunda gerekli katkıyı vermeliyiz. Türk milleti olarak zorda kalan insanlara yardım etmeyi her zaman öncelikli görev olarak kabul ediyoruz."

Müftülük, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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