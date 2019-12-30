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Bilecik'te İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı

Bilecik'te, İl Hayvanları Koruma Kurulu, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz başkanlığında toplandı.

30.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:36 Bilecik'te İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı
'te, İl Hayvanları Koruma Kurulu, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz başkanlığında toplandı.
Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğündeki toplantıda, 2019 yılında hayvanların korunmasına yönelik yapılan çalışmalar, yerel hayvan koruma görevlileri Sühendan Senger ve Berrin Demirci tarafından bilgiler aktarıldı.
Yılmaz, 2020'da yerel hayvan koruma görevlileri Senger ve Demirci'nin görevlerine devam etmeleri kararlaştırılan toplantıda, sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı için yeni yılda da çalışmaların düzenli devam edeceğini söyledi.
Mahalli Sulak Alan Komisyonu Toplantısı'nda da bu yıl yapılan çalışmalar değerlendirilerek, sulak alanların önemi ile ilgili okullarda etkinlik düzenlenmesine karar verildi.

Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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