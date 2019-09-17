Haberler » Güncel » Haber

Bilecik'te "İl Spor Güvenliği Toplantısı"

Bilecik'te, Vali Bilal Şentürk başkanlığında "İl Spor Güvenliği Toplantısı" yapıldı.

17.09.2019 16:42Bilecik'te
Bilecik'te, Vali Bilal Şentürk başkanlığında "İl Spor Güvenliği Toplantısı" yapıldı.
Valilik binasında düzenlenen toplantıda konuşan Şentürk, il genelinde yapılacak spor müsabakalarında mücadele edecek takım ve sporculara başarılar diledi.
Sporda şiddetin önlenmesi ve müsabakaların huzur içinde takip edebilmesi için bütün çevrelere sorumluluk düştüğünü belirten Şentürk, "Sporcu yetiştirmenin yanında iyi insan yetiştirmek istiyoruz. Çocuklarımızı ilkeli yetiştirmeliyiz. En iyi olmanın yolu disiplinden geçer. Sporda, rol model olabilecek sporcularımızı kulüplerimiz vesilesiyle ilimize davet edelim. Bayan taraftarlarımızın müsabakalara katılımını sağlayalım." diye konuştu.
Şentürk, Bilecik'te sporun tüm branşlarına vatandaşın ilgisinin çekilmesi ve sporculara seyirci desteği verilmesinin önemini vurguladı.
Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü temsilcilerinin güvenlik konusunda sunum yapması, görüş ve taleplerin değerlendirilmesiyle sona erdi.

Bilecik, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:14 Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi'ne doğru
20:14 Club Brugge - Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (2)
20:13 Kılıçdaroğlu Denizli'de depremzedeleri ziyaret etti
20:11 TÜRKPATENT'in buluşları TEKNOFEST'te görücüye çıktı
20:10 TÜRKPATENT'in buluşları TEKNOFEST'te görücüye çıktı
20:08 Vali Akbıyık, aşure etkinliğine katıldı
20:06 Club Brugge - Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (3)