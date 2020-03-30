Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bilecik'te ilk kez görüntülendi

Bilecik'te kurulan fotokapan tarafından nesli tükenmek üzere türler yer arasında olan yaban kedisi ilk kez görüntülendi.

30.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:26
Bilecik'te ilk kez görüntülendi
Bilecik 'te kurulan fotokapan tarafından nesli tükenmek üzere türler yer arasında olan yaban kedisi ilk kez görüntülendi.

Osmaneli Yaban Hayatı ve Eko Turizm Kulübü tarafından Bilecik merkez Abbaslık ile Kapaklı Köyüleri arasındaki ormanlık alana kurulan fotokapana değişik türden onlarca hayvan takıldı. Bunların içinde Bilecik il genelinde ilk defa görüntülen yaban kedisi oldu. Görüntülerde yaban kedisinin yakaladığı avı yediği görüntüleri kaydedilirken, bu görüntüler grup üyeleri tarafından sevinçle karşılandı.

Yaban Kedisinin neslinin tükenmekte olduğunu bildiren kulüp üyeleri, özellikle avcıların duyarlı olmalarını istediler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmaneli, Bilecik, Yaban, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Bilecik'te ilk kez görüntülendi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı Haberler
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Haberler
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak Haberler
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi Haberler
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
İmamoğlu, İETT’deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete Haberler
İmamoğlu, İETT'deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İstanbul’da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu Haberler
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
Korona partisini organize eden kişi konuştu: Pişmanım Haberler
Korona partisini organize eden kişi konuştu: Pişmanım
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada ilaç dahil iki konu var Haberler
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada ilaç dahil iki konu var

Son Dakika Güncel Haberleri

15:04: Akçakoca'da girişlere sıkı denetim - Haber 15:04: Gülnarlı kadınlar maske üretiyor - Haber 15:04: Başkan Er'den HDP milletvekilline tepki - Haber 15:04: Tersanelere gelen gemiler Altınova açıklarında bekliyor - Haber 15:04: Gençlik merkezinde üretilen maskeler teslim edildi - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:52: Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor - Ekonomi 14:09: Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı - Haber 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:38: Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! - Haber 10:44: Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi - Haberler