Bilecik'te İş Kazası: 1 Ölü

Bilecik
'te, bir fabrikada mermer blokları arasına sıkışan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB
) faaliyet gösteren mermer fabrikasında işçi olarak çalışan Afganistan
uyruklu Yousefi Kamal Aziz (23), mermer blokları arasında sıkıştı.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Aziz'in yaşamını yitirdiğini belirledi. AFAD
ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Aziz'in cesedi, incelemenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
OSB, İşçi, Bilecik, Güncel
Kaynak: AA