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Bilecik'te kablo hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

05.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:42Bilecik'te kablo hırsızlığı şüphelileri tutuklandı
'in ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile Pazaryeri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaşanan kablo hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, 4 şüphelinin kimliğini tespit etti.
Düzenlenen operasyonda, Y.T, S.A, A.A. ve Ö.F.D. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Bozüyük Adliyesine sevk edilen şüphelilerden S.A., A.A. ve Ö.F.D. tutuklanırken, Y.T. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Pazaryeri, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

5.03.2020 19:33:50