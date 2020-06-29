Bilecik'te, kaçak eklentilerin yıkımı sırasında gerginlik

Bilecik'te, kaçak eklentilerin yıkımı sırasında gerginlikBİLECİK Belediyesinin kiraya verdiği Pelitözü Göleti mesire alanında bulunan iş yeri, kaçak eklentiler yapıldığı gerekçesiyle yıkıldı.

29.06.2020 18:03 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:34
Bilecik'te, kaçak eklentilerin yıkımı sırasında gerginlik
BİLECİK Belediyesinin kiraya verdiği Pelitözü Göleti mesire alanında bulunan iş yeri, kaçak eklentiler yapıldığı gerekçesiyle yıkıldı. Jandarma ekipleri, yıkım sırasında bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye görevlileri ve İl Özel İdaresi yetkilileri arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Bilecik Belediye Başkanlığı'nca Pelitözü Göleti mesire alanında kiraya verilen işletmede, kiracı tarafından mevzuata aykırı eklentiler yapıldığı iddiasıyla Orman İşletme Müdürlüğü, yıkım kararı aldı. Bu sabah bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, ahşap malzemeden inşa edilen iş yerindeki kaçak eklentilerin yıkımını gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, yıkım sırasında bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye görevlileri ve İl Özel İdaresi yetkilileri arasında kısa süreli arbede yaşandı. İşletme sahibinin, yıkım nedeniyle mahkemeye başvuracağı öğrenildi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ise yıkımın mahkeme kararı olmaksızın gerçekleştirildiğini savunarak, yargıya başvuracaklarını belirtti. Bilecik’te, kaçak eklentilerin yıkımı sırasında gerginlik

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Pelitözü, Bilecik, Güncel, Haber
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