Bilecik'te Kadına Şiddete "Hayır" Yürüyüşü

AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi.Bilecik Belediyesi Aile Çay Bahçesi önünde toplanan AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanlığı üyesi bir grup kadın, ellerindeki pankartlarla yürüyüş düzenledi. Gruba Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve eşi Fatma Yağcı , Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, İl Başkan Vekili Haşim Balcı Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı , AK Parti Bilecik Kadın Kolları İl Başkanı Ümran Koçyiğit, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman da eşlik etti."Kadına ve kız çocuklarına uygulanacak kötü muameleyi kabul etmek mümkün değildir"Grup adına basın açıklaması yapan AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Sosyal Politikalardan Sorumlu Yürütme Politika Üyesi Nilgül Kurt, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini belirtti. Kurt, "Aile içi şiddet ne yazık ki hala en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ediyor. AK kadınlar olarak kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyoruz. Ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her turlu şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz. Kadim medeniyetimizin yüzyıllar boyunca barındırdığı din, ahlak, şuur ve vicdan öğretilerinin tümünde kadına ve kız çocuklarına karşı yapılan herhangi bir kötü muameleye kati suretle karşı çıkılmıştır. Yüzyıllar öncesinden henüz İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yokken kadın erkek ayrımı yapmadan insani bir mesajın dünyaya yayılmasına öncü olan Hz. Peygamber'in sözünü hatırlamak ve hatırlatmak hepimizin üzerine düşen önemli bir vazifedir, 'İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.' Hiçbir ayrım gözetmeksizin yasam biçimi olarak tüm insanlığa karşı kötü muameleyi bizlere men eden dinimizin kadına ve kız çocuklarına uygulanacak kötü muameleyi kabul etmesi de mümkün değildir" dedi."Kadınların güçlendirilmesi adına çalışmalar yapıldı"Nilgül Kurt, AK Parti'nin kadına yönelik yaptığı hizmetlerinden bahsederek, "AK Parti döneminde Türkiye 'de ilk kez 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi' yasası mecliste kabul edilmiştir. AK Parti kurulduğu günden itibaren, kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesi misyonu ile atılan her adımda kadınların iş ve aile hayatlarını dengeleyebilmeleri adına kolaylaştırıcı düzenlemeler getirilmiş ve her alanda kadınların varlığının normalleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Kadınlar aynı anda ailede, işte, siyasette ve daha nice birçok alanda özne ve aktör olarak varlık göstermiş her alanda iradelerini ailenin ve toplumun yararına kullanmıştır. Bulundukları her pozisyonda yalnızca cinsiyet temelinde bir temsil durumunda kalmadan, kadın olduklarının farkında olarak çalışmalarını sürdürmektedirler. Hayal ettiklerinin yalnızca kendi yararlarına olmadığının, ailesinin ve içinde yaşadığı toplumun da kazanımları olacağının bilincinde hareket etmektedir" ifadelerini kullandı. - BİLECİK