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Bilecik'te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Bilecik'te kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

13.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:58
Bilecik'te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Bilecik 'te kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.T. idaresindeki 11 EA 601 plakalı kamyonet, Bilecik- Osmaneli kara yolunun Gülümbe köyü mevkisinde, Ü.G.K. yönetimindeki 34 BB 558 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler A.T. ile Ü.G.K. ve kamyonette bulunan Tahir B. ile Gülhan B. yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaneli, Bilecik, Güncel
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