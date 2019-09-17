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Bilecik'te kamyonla kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

17.09.2019 19:26Bilecik'te kamyonla kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çerkeşli köy yolunda seyreden Yahya Akbıyık idaresindeki 16 ABE 548 plakalı kamyon, aynı istikamette seyir halinde olan İhsan Demir yönetimindeki biber yüklü 54 YH 774 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonet, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kamyonette sıkışan İhsan Demir, olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada yaralanan ve kamyonette yolcu olarak bulunan Mehmet Can Uskan ile kamyon şoförü Akbıyık da Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaneli, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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