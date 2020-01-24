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Bilecik'te karla mücadele çalışmaları

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ardından çalışma yaptı.

24.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:22Bilecik'te karla mücadele çalışmaları
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ardından çalışma yaptı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kışa hazırlık çalışmalarını tamamlayarak, 7-24 saat esasına göre faaliyetlerini sürdüren ekiplerin, şehrin birçok ana ve ara arterdeki yollarda kumlama ve tuzlama çalışması yaptığı belirtildi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de Kültür ve Kongre Merkezi önünde temizlik çalışmalarını gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, dar ve eğimli sokaklardaki çalışmaları gerçekleştiren ekiplerin çalışması ile vatandaşların herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşmasının engellendiği ifade edildi.

Fen İşleri Müdürlüğü, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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