Bilecik'te Karnabahar Hasadı Başlandı

27 Kasım 2018 Salı 15:12



27 Kasım 2018 Salı 15:12

Bilecik'te bu yıl 2 bin ton üzerinde bir rekolte beklenen karnabaharın hasadı başladı.Özellikle merkeze bağlı Yeniköy köyünde üretilen karnabahar, başta İstanbul olmak üzere Düzce, Adapazarı ve İzmit'e gönderiliyor. Karnabahar tarlalarında hasat yapan çiftçileri ziyaret eden Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik'in iklim şartları ve toprak yapısı dolayısıyla kış sebzelerinin üretimi için de çok uygun olduğunu belirtti. Yoldaş, "Yeniköy'de karnabahar üretimi yapan çiftçinin sorunları ve talepleri yerinde dinlendik. Üreticinin daima yanındayız ve her zaman gerekli desteği veriyoruz. Çiftçilerle hep birlikte hareket ederek, mevcut potansiyeli daha iyi seviyelere çıkarmak için çalışıyoruz. Bu yıl Bilecik genelinde 2 bin tonun üzerinde karnabahar hasadı bekliyoruz. Bu hasat başta İstanbul olmak üzere Düzce, Adapazarı ve İzmit'e gönderiliyor. Bu rakamda Türkiye'de karnabahar pazarının büyük bir bölümünü karşılıyor" dedi.Öte yandan tarlasında hasat yapan çiftçiler ise uzun yıllar karnabahar üretiminden para kazandıklarını aktararak ziyaretinden dolayı İl Müdürü Yoldaş'a kendilerine teşekkür ettiler. - BİLECİK