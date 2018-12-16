Bilecik'te Karnından Bıçaklanan Şahıs Ağır Yaralandı

Bilecik
'te ikamet ettiği evde karnından bıçaklanan yabancı uyruklu şahıs ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Gazipaşa
Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerindeki Köseoğlu apartmanında ikamette bir şahsın bıçaklandığı ihbarı alan 112 ve 155 ekipleri hemen olay yerine gitti. İkamete gelen ekipleri 3'üncü kattaki dairede Nimatullah Alizada isimli yabancı uyruklu şahsın karnından bıçaklanmış bir şekilde buldu. 112 Acil Servis
ekiplerini yaralı şahsa olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bilecik'te 5 dakika arayla ikinci bıçaklanma vakası
Öte yandan bu olaydan 5 dakika önce olayın yaşandığı yerin 400 metre altında Afgan uyruklu olduğu iddia edilen 3 şahıs sebebi öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışması Mohammad Jawad Salehi isimli bir şahıs sırtından bıçaklanmıştı. Polis
bu iki olay arasında bir bağlantı olabileceği iddiası üzerinde dururken, ekipler hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Nimatullah Alizada isimli yabancı uyruklu şahıs güvenlik açısından Bozüyük
Devlet Hastanesine sevk edildi. - BİLECİK
Gazipaşa,Bilecik
16 Aralık 2018 Pazar 20:34