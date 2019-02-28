Bilecik'te Kimyasal Madde Yüklü Tırda Yangın

Kaynak: AA

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada kimyasal madde yüklü tırın dorsesinde çıkan yangında, 6 işçi dumandan etkilendi.Çinko oksit üretilen fabrikada, kimyasal madde yüklü tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İşçiler alevlere ilk müdahaleyi yaparak, durumu itfaiyeye bildirdi.İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri yangını söndürdü.Müdahale sırasında dumandan etkilenmeleri nedeniyle ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan 6 işçinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.