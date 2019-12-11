Haberler » Güncel » Bilecik'te kış tedbirleri toplantısı yapıldı - Haber

Bilecik'te kış tedbirleri toplantısı yapıldı

Kış mevsimi dolayısıyla Bilecik genelinde alınacak tedbirlerle ilgili Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında toplantı yapıldı.

11.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:49Bilecik'te kış tedbirleri toplantısı yapıldı
Kış mevsimi dolayısıyla genelinde alınacak tedbirlerle ilgili Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında toplantı yapıldı.

İl Afed ve Acil Durum Yönetim Merkezinde yapılan toplantıya Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Burada bir konuşma yapan Vali Şentürk, vatandaşların kış sezonunda herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ilgili kurumların 24 saat esasına göre hizmet verecek şekilde hazırlanan plan ve program dahilinde çalışmalarını yürüteceğini belirterek, "Kış aylarında, kar yağışından dolayı ulaşım ve eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklarda, aksaklıkların önüne geçmek için alınacak tedbirlerin öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve eğitim hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için önemli" ifadelerine yer verdi.

Kış mevsimi dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklar ve alınacak tedbirlerle ilgili yapılan sunumun ardından, kış mevsiminde günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyecek hava koşullarında, şehirler arası, şehir içi ve köy yollarının trafiğe açık bulundurulması ve güvenli trafik akışının sağlanması için ilgili kurumların alacağı tedbir, görev ve sorumluluklar belirlenerek, kış mevsiminde oluşabilecek olumsuz hava şartlarında alınacak tedbirler görüşülerek karara bağlandı. - BİLECİK

Burhan Terzioğlu, Semih Şahin, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:01 Kızılay'dan Hakkari'deki 1550 öğrenciye giysi ve bot yardımı - Haber
11:01 EÜ Paramedik Mezunları Öğrencilerle Buluştu - Haber
11:00 Bitlis'te köy yoluna gömülmüş patlayıcı ele geçirildi - Haber
11:00 Konserve kutularında 'Afyon sakızı' ele geçirildi - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
09:37 Son dakika: Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı - Haber
09:18 Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'nın açtığı Arabuluculuk Sınavı'nda başarısız oldu - Haber
08:31 Şırnak'ta şehit düşen Astsubay Çevik'in kardeşi konuştu: Bizi ablam okuttu, kol kanat gerdi - Haber
23:50 Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı - Haber
11.12.2019 11:07:58