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Bilecik'te kombi patladı, 6 kişi hastanelik oldu

Bilecik'te bir apartman dairesinde kombinin patlaması nedeniyle çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

08.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:07 Bilecik'te kombi patladı, 6 kişi hastanelik oldu
'te bir apartman dairesinde kombinin patlaması nedeniyle çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu. Dairede kimsen in olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Belediye Sokak üzerinde bulunan 8 katlı bir binada Erhan G.'ye ait Afgan uyruklu kişilerin oturduğu evde doğalgaz kombisi patladı. Apartman sakinleri patlamanın ardından çıkan dumanlar sonrası durumu 110'u arayarak verirken, olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangını söndürdü. Patlama sonrası çıkan yangında evde kimsenin olmaması faciayı önlerken, dumandan etkilenen apartman sakinleri Beyzanur Turan, Nezaket Yiğit, Mustafa Kıvanç, Pınar Hoşbaş, Fazilet Keten ve İrfan Çakır hastaneye kaldırıldı.

Şahısların hepsi yapılan kontrollerin ardından taburcu olurken, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Müdürlüğüne bağlı ekipler evde detaylı inceleme yaptı. - BİLECİK

Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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