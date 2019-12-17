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Bilecik'te konut satışları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik genelinde konut satışları 2019 Kasım ayında, 2018 Kasım ayına göre yüzde 21,5 oranında artarak 322 adet oldu.

17.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:43Bilecik'te konut satışları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, genelinde konut satışları 2019 Kasım ayında, 2018 Kasım ayına göre yüzde 21,5 oranında artarak 322 adet oldu.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2019 Kasım ayında, 2018 Kasım ayına göre yüzde 21,5 oranında artarak 322 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2019 Kasım ayında konutların 122 adedi İlk defa (ilk el satış), 200 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 322 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 830,8 oranında artarak 121 adet, diğer satışlar ise yüzde 20,2 oranında azalarak 201 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 121 konutun 43 adedi ilk satış, 78 adedi ise ikinci el satış oldu.

Öte yandan, Türkiye'de 2019 Kasım ayında 138 bin 372 konut satıldı. - BİLECİK

Türkiye İstatistik Kurumu, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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