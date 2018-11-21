Bilecik'te Konut Satışları Arttı

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:54



21 Kasım 2018 Çarşamba 11:54

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik genelinde konut satışları 2018 Ekim ayında, 2017 Ekim ayına göre yüzde 1,9 oranında artarak 369 adet oldu.TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre Bilecik'te konut satışlarında 2018 Ekim ayında konutların 204 adedi İlk defa (ilk el satış), 165 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 369 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82,3 oranında azalarak 25 adet, diğer satışlar ise yüzde 55,7 oranında artarak 344 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 25 konutun 13 adedi ilk satış, 12 adedi ise ikinci el satış oldu.Öte yandan, Türkiye'de 2018 Ekim ayında 146 bin 536 konut satıldı. - BİLECİK