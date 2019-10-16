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Bilecik'te konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik'te konut satışları 2019 Eylül ayında, 2018 Eylül ayına göre yüzde 5,8 oranında artarak 419 adet oldu.

16.10.2019 12:08Bilecik'te konut satışları arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik'te konut satışları 2019 Eylül ayında, 2018 Eylül ayına göre yüzde 5,8 oranında artarak 419 adet oldu.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Bilecik'te konut satışlarında 2019 Eylül ayında konutların 210 adedi İlk defa (ilk el satış), 209 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 419 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 400 oranında artarak 195 adet, diğer satışlar ise yüzde 37,3 oranında azalarak 224 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 195 konutun 79 adedi ilk satış, 116 adedi ise ikinci el satış oldu.

Öte yandan, Türkiye'de 2019 Eylül ayında 146 bin 903 konut satıldı. - BİLECİK

Türkiye İstatistik Kurumu, Bilecik, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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