Bilecik'te konut satışları arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik genelinde konut satışları 2020 şubat ayında, 2019 şubat ayına göre yüzde 79,8 oranında artarak 302 adet oldu.
16.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:23
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik genelinde konut satışları 2020 şubat ayında, 2019 şubat ayına göre yüzde 79,8 oranında artarak 302 adet oldu.
TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Bilecik'te 2020 şubat ayında konut satışlarının 132 adedi İlk defa (ilk el satış), 170 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 302 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 565 oranında artarak 133 adet, diğer satışlar ise yüzde 14,2 oranında artarak 169 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 133 konutun 67 adedi ilk satış, 66 adedi ise ikinci el satış oldu.
Öte yandan, Türkiye'de 2020 Şubat ayında 118 bin 753 konut satıldı. - BİLECİK
TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Bilecik'te 2020 şubat ayında konut satışlarının 132 adedi İlk defa (ilk el satış), 170 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 302 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 565 oranında artarak 133 adet, diğer satışlar ise yüzde 14,2 oranında artarak 169 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 133 konutun 67 adedi ilk satış, 66 adedi ise ikinci el satış oldu.
Öte yandan, Türkiye'de 2020 Şubat ayında 118 bin 753 konut satıldı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu, Bilecik, Bursa, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Güncel
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Güncel
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi