Bilecik'te Konut Satışları Azaldı

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik genelinde konut satışları 2019 Şubat ayında, 2018 Şubat ayına göre yüzde 31,7 oranında azalarak 168 adet oldu.TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Bilecik'te konut satışlarında 2019 Şubat ayında konutların 70 adedi İlk defa (ilk el satış), 98 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 168 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77 oranında azalarak 20 adet, diğer satışlar ise yüzde 6,9 oranında artarak 148 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 20 konutun 10 adedi ilk satış, 10 adedi ise ikinci el satış oldu.Öte yandan, Türkiye'de 2019 Şubat ayında 78 bin 450 konut satıldı. - BİLECİK