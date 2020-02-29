Bilecik'te Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bilecik
'in Pazaryeri
ilçesinde 91 yaşında hayatını kaybeden Kore
gazisi Refik Özberber, toprağa verildi.
Evinde rahatsızlanan ve yaşamını yitiren Özberber'in cenazesi, Yüzbaşı mahalle camisine getirildi.
Özberber'in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Özberber'in ailesi ve yakınları, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Jandarma Alay Komutan vekili Albay Faruk Digren, Bilecik Garnizon Komutanı Ali Eratik, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Muharip Gaziler Derneği Bozüyük Şube Başkanı İsmail Topal, askeri yetkililer, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı