Bilecik'te Korkutan Ev Yangını

23 Kasım 2018 Cuma 11:21



23 Kasım 2018 Cuma 11:21

Bilecik'te 3 katlı ahşap evin ikinci katında meydana gelen yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, alevler diğer evlere sıçramadan söndürüldü.Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Akmescid Caddesi üzerinde Aynur Ç.'ye ait 3 katlı ahşap evin ikinci katında henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler bin anda ahşap evi sararken, mahalle sakinleri korkulu gözlerle yangını seyretti. Yangın diğer katlara ve bitişik evlere sıçramadan Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürüldü.Çıkan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BİLECİK