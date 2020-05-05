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Bilecik'te Korona virüs çalışmaları aralıksız sürüyor

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin 4 bir yanında ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Bilecik'te Korona virüs çalışmaları aralıksız sürüyor
05.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:50
Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin 4 bir yanında ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Korona virüs (Covit-19) salgınına karşı maske dağıtımı ve ilaçlama ile vatandaşlarının taktirini toplayan Bilecik Belediyesi, şehrin 4 bir yanında ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda günün belirli aralıkların ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan belediye, eski belediye kavşağında kurulan maske dağıtım noktasında ücretsiz olarak maske dağıtmaya devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Bilecik, Güncel, Haber

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