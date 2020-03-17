Bilecik'te koronavirüs bilgilendirme toplantısı
Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
17.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:54
Bilecik 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda Vali Bilal Şentürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kent genelinde alınan tedbirler, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılması gereken ilave planlamalar ele alındı.
İl Sağlık Müdür Yardımcısı Ahmet Tuğrul Zeytin , virüsün belirtileri, bulaşma ve korunma yöntemleri hakkında sunum yaptı.
Vali Şentürk, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de etkili önlemler alınması sayesinde herhangi bir can kaybının yaşanmadığını anımsattı.
Alınan tedbirlerin etkili ve can kurtarıcı olduğunu vurgulayan Şentürk, şöyle konuştu:
"Tedbirlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin, diğer ülkelerde can kayıplarını göz önünde bulundurduğumuz zaman ne kadar önemli olduğunu değerlendirebiliyoruz. Bu konu hepimizin can güvenliği açısından kritik önem taşıyan konu olması hasebiyle önce can diyoruz. Toplumumuzun can güvenliği açısından alınan kararların harfiyen ve titizlikle uygulanma zaruriyeti var. Bu konuda vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz."
Şentürk, sosyal medya üzerinden değişik spekülasyonlar yapıldığını, bunlara kesinlikle itibar edilmemesini ve prim verilmemesini gerektiğini sözlerine ekledi.
Toplantıya, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile diğer ilgililer katıldı.
İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda Vali Bilal Şentürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kent genelinde alınan tedbirler, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılması gereken ilave planlamalar ele alındı.
İl Sağlık Müdür Yardımcısı Ahmet Tuğrul Zeytin , virüsün belirtileri, bulaşma ve korunma yöntemleri hakkında sunum yaptı.
Vali Şentürk, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de etkili önlemler alınması sayesinde herhangi bir can kaybının yaşanmadığını anımsattı.
Alınan tedbirlerin etkili ve can kurtarıcı olduğunu vurgulayan Şentürk, şöyle konuştu:
"Tedbirlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin, diğer ülkelerde can kayıplarını göz önünde bulundurduğumuz zaman ne kadar önemli olduğunu değerlendirebiliyoruz. Bu konu hepimizin can güvenliği açısından kritik önem taşıyan konu olması hasebiyle önce can diyoruz. Toplumumuzun can güvenliği açısından alınan kararların harfiyen ve titizlikle uygulanma zaruriyeti var. Bu konuda vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz."
Şentürk, sosyal medya üzerinden değişik spekülasyonlar yapıldığını, bunlara kesinlikle itibar edilmemesini ve prim verilmemesini gerektiğini sözlerine ekledi.
Toplantıya, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile diğer ilgililer katıldı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Ahmet Tuğrul, Bilecik, Zeytin, Güncel
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