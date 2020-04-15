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Bilecik'te koronavirüs karantinasından çıkıp markete giden 3 kişiye işlem yapıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde evlerindeki karantinadan çıkarak alışverişe giden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası 2 ve temaslı 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

15.04.2020 22:28 | Son Güncelleme: 15.04.2020 22:28
Bilecik'te koronavirüs karantinasından çıkıp markete giden 3 kişiye işlem yapıldı
Bilecik 'in Osmaneli ilçesinde evlerindeki karantinadan çıkarak alışverişe giden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası 2 ve temaslı 1 kişi hakkında işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan ve Kovid-19 testleri pozitif çıkan 2 kişi ile yakınları olan 1 kişi alışveriş yapmak üzere markete gitti.
İlçedeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri söz konusu 3 kişiyi, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla evlerine götürdü.
Osmaneli Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, insan sağlığını hiçe sayarak dışarıya çıkanlar hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
Söz konusu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında insan sağlığını hiçe sayarak dışarı çıkan 2 pozitif vakalı ve 1 temaslı vatandaşımız hakkında toplam 9 bin 450 lira idari para cezası uygulandı. Şahıslar hakkında ayrıca TCK'nin 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."
Açıklamada, toplum sağlığı için sosyal mesafe kurallarına uyulması ve vatandaşların evlerinde kalması istendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Osmaneli, Bilecik, Güncel
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