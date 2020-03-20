Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bilecik'te koronavirüs tedbirleri - Haberler

Bilecik'te koronavirüs tedbirleri

Bilecik Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında market ve lokantalarda denetim yapıldı.

20.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:16
Bilecik'te koronavirüs tedbirleri
Bilecik Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında market ve lokantalarda denetim yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, kentte faaliyet gösteren lokanta, market ve fast food dükkanlarında koronavirüs denetimi gerçekleştirilerek, iş yeri sahiplerinin ve çalışanların bilgilendirildiği kaydedildi.
Ürünlerin saklanma koşullarını da denetleyen ekiplerin, kişiler arası mesafe ve diğer konularda uyarılarda da bulunarak, tedbir amacıyla iş yerlerinde yapılması gereken düzenlemeler hakkında da bilgi verdiği belirtilen açıklamada, "200'e yakın kamu kurum ve kuruluşları, camiler, park, bahçeler, otogar ve dinlenme alanlarında dezenfektan çalışması gerçekleştirmiştir. Gerek belediye gerekse belediyenin ek binalarında kapsamlı tedbirler alındı. Vatandaşlar ve belediye çalışanları bina girişlerinde ateş ölçümlerinin yapıldığı tedbirler kapsamında kapı girişlerinde dezenfektan yer alıyor." ifadelerine yer verildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakanlık’tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak Haberler
Bakanlık'tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi Haberler
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi
İstanbul’da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi Haberler
İstanbul'da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor Haberler
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor
Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı Haberler
Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu Haberler
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu
Cezaevlerinde koronavirüs vakası var mı? Bakan canlı yayında yanıtladı Haberler
Cezaevlerinde koronavirüs vakası var mı? Bakan canlı yayında yanıtladı
Salgının ardından dikkat çeken 65 yaş üstü kararı! Artık ücretli Haberler
Salgının ardından dikkat çeken 65 yaş üstü kararı! Artık ücretli

Son Dakika Güncel Haberleri

Aksaraylı saz sanatçısı evden çıkmayanlar için balkondan moral konseri veriyor - Haber Ankara'da camiler, koronavirüs nedeniyle boş kaldı - Haber Korona virüs nedeniyle cuma namazında Taksim Camii boş kaldı - Haber Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 2 yaralı - Haber Kağızman'da dezenfekte çalışmaları sürüyor - Haber Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi - Haber İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi - Haberler Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor - Haberler
Loading