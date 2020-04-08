Bilecik'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye para cezası verildi
Bilecik'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında umuma açık yerlerde toplu halde bulunan 21 kişiye para cezası kesildi.
08.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:58
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin denetlenmesi için ekipler kurulduğu ifade edildi.
Ekiplerin alınan tedbirler ile ilgili vatandaşları bilgilendirdiği ve uyardığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Umuma açık alanlarda toplu olarak bulunan 21 kişiye 392'şer lira idari para cezası uygulanmıştır. Sokağa çıkan 65 yaş üstü 19 vatandaş ile açık 7 iş yeri ve kapasitesinin yüzde 50'sinden fazla yolcu alan 4 minibüs sürücüsü ise uyarılmış, haklarında tutanak tanzim edilmiştir."
Kaynak: AA