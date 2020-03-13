Bilecik'te kuaförlerde korona virüs denetimi
Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından şehirde hizmet veren erkek kuaförlerinde kapsamlı denetimler yapıldı.
13.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:42
Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından şehirde hizmet veren erkek kuaförlerinde kapsamlı denetimler yapıldı.
Belirli aralıklarla birçok alanda denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kez yaptıkları denetimlerde covid-19 (Korona virüs) salgını hakkında bilgilendirmede bulundu ve salgın hakkında gerekli uyarıları yaptı.
İş yerlerinin genel temizlik kontrollerini gerçekleştiren ekipler, çalışan ve iş yeri sahiplerine, hijyen kuralları ve çalışma şartları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İş yerlerinin genel temizlik ve ilaçlama çalışmalarını yapmaları uyarısında da bulunan zabıta müdürlüğü ekipleri, gerekli gördükleri uygunsuzlukları kayıt altına aldı. - BİLECİK
Belirli aralıklarla birçok alanda denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kez yaptıkları denetimlerde covid-19 (Korona virüs) salgını hakkında bilgilendirmede bulundu ve salgın hakkında gerekli uyarıları yaptı.
İş yerlerinin genel temizlik kontrollerini gerçekleştiren ekipler, çalışan ve iş yeri sahiplerine, hijyen kuralları ve çalışma şartları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İş yerlerinin genel temizlik ve ilaçlama çalışmalarını yapmaları uyarısında da bulunan zabıta müdürlüğü ekipleri, gerekli gördükleri uygunsuzlukları kayıt altına aldı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Bilecik, Güncel
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