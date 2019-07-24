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Bilecik'te kubar esrar ve kenevir ele geçirildi

Bilecik'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda kubar esrar ile kenevir bitkisi ele geçirildi.

24.07.2019 14:32 Bilecik'te kubar esrar ve kenevir ele geçirildi
Bilecik'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda kubar esrar ile kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü'nde jandarma ekiplerinin A.O.K. isimli şahsa ait sera ve eklentilerinde yapılan operasyonda 357 kilogram 580 gram kubar esrar ile 167 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve hakkında adli işlem başlatılan şüpheli şahıs A.O.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BİLECİK

Jandarma, Kenevir, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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