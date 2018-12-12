Bilecik'te, Küçük Sanayi'nde Yangın

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:59



12 Aralık 2018 Çarşamba 15:59

BİLECİK'te, Küçük Sanayi Sitesi'nde tarım ilaçları ve gübresi satan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Hürriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde İsa Öztürk'e ait, tarım ilaçları ve gübresi satan iş yerinde öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.İş yeri sahibi İsa Öztürk, yangın sırasında başka bir yerde bulunduğunu belirterek, "Haberi duyar duymaz geldik. İtfaiyemizden Allah razı olsun, zamanında yetişmişler, yangına müdahale etmişler. Allah'tan gelen bir şey şu anda sebebini bilmiyoruz. İlgililere teşekkür ediyoruz. İçeride tarım ilaçları, gübre vardı" dedi.İş yerinde maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.- Bilecik