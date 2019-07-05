05.07.2019 11:01
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Bilecik'te lastiği patlayan tır alev aldı

Bilecik

Bilecik'te seyir halindeyken lastiğinin patlaması nedeniyle alev alan sebze yüklü kamyonda maddi hasar meydana geldiAlınan bilgiye göre Ahmet Namal idaresindeki 07 AN 211 plakalı sebze yüklü kamyon, Bilecik-Sakarya karayolu Tüneller mevkiinde arka lastiğinin patlaması sonucu alev aldı.

Bilecik'te seyir halindeyken lastiğinin patlaması nedeniyle alev alan sebze yüklü kamyonda maddi hasar meydana geldi

Alınan bilgiye göre Ahmet Namal idaresindeki 07 AN 211 plakalı sebze yüklü kamyon, Bilecik- Sakarya karayolu Tüneller mevkiinde arka lastiğinin patlaması sonucu alev aldı. Durumu fark eden sürücü kamyonu yol kenarına çekerek kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Alevler, yoldan geçen diğer sürücülerin de müdahalesine rağmen kısa sürede aracın büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bilecik ve Vezirhan Belediyesine ait itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekiplerin söndürme çalışmalarını gözyaşı dökerek izleyen Namal, şoför arkadaşları ve çevrede güvenlik önlemi alan trafik polisleri teselli etmeye çalıştı. Hasar meydana gelen kamyonun, Antalya'dan yüklenen sebzeleri İstanbul sebze haline götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Sakarya, Bilecik, 3. Sayfa

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