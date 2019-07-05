05.07.2019 13:21
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Bilecik'te lastiği patlayan tır alev aldı

Bilecik'te lastiği patlayan tır alev aldıBİLECİK - Bilecik'te seyir halindeyken lastiğinin patlaması nedeniyle alev alan sebze yüklü kamyonda maddi hasar meydana geldi Alınan bilgiye göre Ahmet Namal idaresindeki 07 AN 211 plakalı sebze yüklü kamyon, Bilecik-Sakarya karayolu Tüneller mevkiinde...

Bilecik'te lastiği patlayan tır alev aldı
BİLECİK - Bilecik'te seyir halindeyken lastiğinin patlaması nedeniyle alev alan sebze yüklü kamyonda maddi hasar meydana geldi
Alınan bilgiye göre Ahmet Namal idaresindeki 07 AN 211 plakalı sebze yüklü kamyon, Bilecik- Sakarya karayolu Tüneller mevkiinde arka lastiğinin patlaması sonucu alev aldı. Durumu fark eden sürücü kamyonu yol kenarına çekerek kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Alevler, yoldan geçen diğer sürücülerin de müdahalesine rağmen kısa sürede aracın büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bilecik ve Vezirhan Belediyesine ait itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Ekiplerin söndürme çalışmalarını gözyaşı dökerek izleyen Namal, şoför arkadaşları ve çevrede güvenlik önlemi alan trafik polisleri teselli etmeye çalıştı. Hasar meydana gelen kamyonun, Antalya'dan yüklenen sebzeleri İstanbul sebze haline götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Bilecik'te lastiği patlayan tır alev aldı
Kaynak: İHA
sakarya, bilecik, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:47   Otostopçuları gasp eden zanlılar yakalandı
14:47   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı'da meydana gelen patlama ile ilgili: "Aracın içerisinde bomba...
14:45   Reyhanlı'da araçta patlama meydana geldi
14:44   Acıgöl'de uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı
14:42   Jeneratör ve mazot hırsızları yakalandı
14:40   Elinden cep telefonunu alan eşine kızıp evi terk eden 2 aylık hamile kadından 12 gündür haber...
14:39   Polisin öldüğü yasak aşk cinayetinde astsubaya 10 yıl hapis