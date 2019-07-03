03.07.2019 15:59
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Bilecik'te lastik fabrikasında yangın

Bilecik

Bilecik'te bir lastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bilecik'te bir lastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
1. Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde'deki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede büyümesi ve gökyüzünü siyah dumanın kaplaması üzerine çevredekiler itfaiyeye durumu bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine orman işletmesi ve belediyeye bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Servis görevlileri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.
Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri Bahri E. ise Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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