03.07.2019 17:22
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Bilecik'te lastik ve kauçuk fabrikasının deposu yandı

Bilecik

Bilecik'te lastik ve kauçuk fabrikasının deposu yandıBilecik Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren lastik ve kauçuk fabrikasının deposunda çıkan yangın 3 itfaiye ve 2 arazözün müdahalesi sonucu söndürüldü.

Bilecik'te lastik ve kauçuk fabrikasının deposu yandı
Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren lastik ve kauçuk fabrikasının deposunda çıkan yangın 3 itfaiye ve 2 arazözün müdahalesi sonucu söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi 3'ncü sokakta faaliyet gösteren lastik ve kauçuk fabrikasının bahçesine bulunan deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine gelen 3 itfaiye ve 2 arazöz alevlere müdahale etti. Yanan lastiklerden çıkan siyah dumanların tüm gökyüzünü kaplarken, yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenen 1 itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
Bilecik, Güncel

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