Bilecik'te lisanslı satranç sporcu sayısında iki yılda 20 kat artış

Bilecik
'te lisanslı satranç sporcusu sayısı son iki yılda uygulanan projelerle yaklaşık 20 kat artış gösterdi.
Bilecik'te öğrencilerin satranca yönlendirilmesi için yoğun çalışmalar yapılarak, İl Satranç Kurulu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce merkez ve ilçelerde tek tek tüm okullarda eğitim verilip satranç takımı dağıtıldı. Ayrıca turnuvalar düzenlendi.
Yürütülen projelerin meyvelerinin alınmaya başlandığı Bilecik'te, iki sene önce 147 olan bu sayı hızla artarak 2 bin 470'e ulaştı.
Bilecik Satranç Kurulu Üyesi ve İl Temsilcisi başantrenör Cumhur Babaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri aktiviteler sonucu lisanslı satranç sporcu sayısında hedeflerinin çok üzerine çıktıklarını söyledi.
Babaoğlu, "Projeler turnuvalar, okul ziyaretleri, sayamayacağım birçok aktivite sayesinde bugün bin 600'ü erkek, 870'i kadın olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 lisanslı satranç oyuncu sayısına ulaştık. Yaklaşık sayı 20'ye katladı." dedi.
Hem bu sayıyı artırmak hem de Bilecik'i büyük organizasyonlarda temsil edecek sporcular çıkartmak istediklerini belirten Babaoğlu, satrançta 6 yaşından itibaren sporcuların turnuvalara katılabildiğini aktardı.
Satranca başlama yaşının 4 olarak kabul edildiğini dile getiren Babaoğlu, "6 geç bir yaş olabilir başlamak için. Bilecik'te iki yıl içinde 67 antrenör, 50 hakem yetiştirildi. Sporcularımız, bu antrenör arkadaşlara ulaşarak en güzel şekilde satranca başlayabilir." ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız
ise faaliyet gösterdikleri branşlar arasında aktif lisanslı sporcu sayısının en çok satrançta olduğu bilgisini paylaştı.
Branşa ilginin bu denli yükselmesinin nedenlerine değinen Yıldız, "Burada yaptığımız en önemli konu, ilgiyi artırmak adına yaptığımız turnuvalar oldu. Okullarımıza satranç takımları dağıttık, bunun neticesinde ilgi arttı. Şu anda satranç kentin en ilgi gören sporu oldu. Biraz daha katkılar sağlayarak şehre satranç eğitim merkezi kurmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde daha da büyük başarılara imza atacağız." diye konuştu.
Lisanslı sporculardan ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Kayra Emre Barutçu, büyük bir heyecanla başladığı satranç sayesinde zihninin açıldığını ifade etti.
Bilecik
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Kaynak: AA