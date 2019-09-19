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Bilecik'te makilik alanda yangın

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

19.09.2019 16:22Bilecik'te makilik alanda yangın
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Düzmeşe köyü Gölpark mevkisinde, makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere, Orman İşletme Müdürlüğü ile Osmaneli ve Sakarya'nın Geyve ilçelerinden itfaiye ekipleri müdahale etti. Çalışmalara helikopterle de destek sağlandı.
Alevlerin daha fazla yayılmasını engelleyen ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.
Bölgede 6 hektarda zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Osmaneli, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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