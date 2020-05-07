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Bilecik'te marketlere maske dağıtıldı

Bilecik'te 35 markete 1750 maske dağıtıldı.

Bilecik'te marketlere maske dağıtıldı
07.05.2020 17:04 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:10
Bilecik'te 35 markete 1750 maske dağıtıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mücadele ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler alındığı anımsatıldı.
Açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edilen lastikli cerrahi maskelerin, kentte faaliyet gösteren marketlere, alışveriş yapmak üzere gelen ve maskesi olmayan vatandaşlara dağıtılmak üzere teslim edildi. aktarıldı.
Ayrıca açıklamada, işletmelere, fiyat etiketi, fahiş fiyat, sosyal mesafe, market içinde metrekareye göre olması gereken müşteri sayısı ve çalışma saatleri konularında uyarılarda bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Bilecik, Güncel, Haber

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