Bilecik'te Mesleki Uygulama Toplantısı Yapıldı

Bilecik
İl Müftülüğü ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü
arasında imzalanan, "Eğitimde İş Birliği Protokolü"nün ardından ilk adımlar atılmaya başlandı.
İl Müftülüğü ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği 2018-2019 öğretim yılı Şeyh Edebali
Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik mesleki uygulama toplantısı yapıldı. Mihalgazi
Camiinde gerçekleştirilen toplantıya Bilecik İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen
, Din Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin Aksoy
, Hac Umre
Müdürü Mevlüt Sayılır, Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Tay, Müdür Yardımcısı Abdullah Özbey
, din görevlileri ve öğrenciler katıldı.
Toplantı sonrası bir açıklama yapan Bilecik İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen, "Müftülüğümüz ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği 2018-2019 öğretim yılı Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerinin öz güvenlerini pekiştirmek, motivasyonlarını artırmak ve sorumluluk bilincini geliştirmek, yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak, okulda öğrendikleri teorik bilgileri uygulama ve zayıf yönlerini geliştirme fırsatı vermek, mesleki bilgi ve becerilerinin toplumun beklentilerine cevap verecek düzeyde olması için müezzinlik, imam-hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi din hizmetlerinin yerine getirilmesine kaynaklık edecek gerekli mesleki bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlamaktır. Öğrencilerimizin okulda öğrendiklerini camilerde tatbik etmeleri kendilerini mesleki yönden geliştirecek ve bu mesleği sevdirecektir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Milli Eğitim Müdürlüğü,Bilecik
15 Aralık 2018 Cumartesi 12:31