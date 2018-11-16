Bilecik'te "Milli Teknoloji Güçlü Sanayi" Toplantısı Yapıldı

"Milli teknoloji, güçlü sanayi hamlesi yolunda sanayimizin geleceği, sorunlar ve çözüm önerileri" konulu toplantı Bilecik
Valisi Tahir Büyükakın başkanlığında sanayiciler, iş adamları ve kamu kurumlarının yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Toplantıda, Tüm Kalkınma Ajansları tarafından ülke genelinde bu çalışmanın yapıldığı bilgisini veren Vali Büyükakın, bu çalışmanın sözde değil özde bir çalışma olması gerektiğini ve bu nedenle önemle ve titizlikle değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.
"Sanayi ve üniversite mutlaka bir arada olmalı"
Vali Büyükakın, toplantıda yaptığı konuşmada, sanayi ve üniversitenin mutlaka bir arada olması gerektiğine değinerek, "Bilecik'e ilk geldiğim dönemde bütün sanayicilerden benzer bir çalışma istedim. Bu çalışmada genel itibariyle basmakalıp cümleler, içine ne koysanız dolacak ama boş olan sonuçlar çıktı. Bu böyle olmamalı. Hükümetten beklenti olduğu kadar işletmelerimiz de kendilerini geliştirmeli ve değiştirmeliler. Sadece idarecilerin değil sanayicilerin de değişmesi gerekir. Bu nedenle oturup birlikte çalışmalıyız. Bizlere angarya gelen planlamaya, Ar-Ge çalışmalarına, inovasyona önem vermeliyiz. Bunu hep birlikte başarmalıyız. Markalaşma, ürün gelişimi gibi konulara öncelik vermeli, sanayi ile üniversiteyi birleştirmeliyiz. Aile şirketi mantığını profesyonel yönetim biçimlerine, profesyonel şirketlere dönüştürmeliyiz. Bunu bu ildeki tek bir işletme yapamaz. Bunu birleşirsek yaparız, sanayi ile üniversite bir araya gelirse başarırız. Üniversite ve sanayi birleşirse kazanırız. Bu kentte kalıcı çalışmalar olması için bu çalışma buna vesile olmalıdır. Sanayi kısmı bunu yapmaya çalışırken biz idareciler de bu birlikteliğin ve işleyişin kolaylaşmasını sağlamalıyız" ifadelerine yer verdi.
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can
ise, "Sanayi Bakanlığı ve Bebka tarafından düzenlenen Milli Teknoloji Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği toplantısında şehrimizin sanayi kuruluşları ile bir araya geldik. İşverenlerimizin sorunlarını dinledik ve taleplerini alarak değerlendirmelerde bulunduk. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.
Toplantı, "Finansmana erişim, beşeri sermaye, kurumsal yapılanma, ulusal ve uluslar arası pazara ulaşım ve tutunma, kalite ve markalaşma, rekabetçilik ile yenilikçilik" gibi gündem maddelerinin değerlendirilmesi, çözüm önerilerinin sunulması ve değerlendirilmesi ile son buldu. - BİLECİK
Bilecik